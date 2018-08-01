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В Минобороны не исключили срыва гособоронзаказа для флота

Политика

Системные срывы наблюдаются в отрасли с 2014 года

Москва, 1 августа 2018, 11:57 — REGNUM  Некоторые судостроительные предприятия могут не уложиться в срок, предусмотренный госконтрактами на поставки и ремонт кораблей для ВМФ России в 2018 году. Об этом заявил 31 июля на селекторном совещании в Минобороны вице-премьер Юрий Борисов.

Он напомнил о системных срывах, которые наблюдаются в отрасли с 2014 года. Так, в 2017 году сроки строительства и ремонта кораблей также менялись.

Эта негативная тенденция должна быть преодолена. Исполнители оборонного заказа персонально отвечают за соблюдение графика строительства и поставок, подчеркнул Борисов.

Президент в мае поручил правительству обеспечить судостроительные предприятия льготными кредитами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля группа компаний «Ангстрем» предупредила о возможном срыве гособоронзаказа. Причина заключается в блокировке допэмиссии акций «Ангстрема» входящей в «Ростех» «Росэлектроникой».

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Министерство обороны России
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