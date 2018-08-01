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Мэр Пензы покидает свой пост «по предложению» губернатора Белозерцева

Политика

Городу необходимы новые корпуса онкобольницы

Пенза, 1 августа 2018, 11:53 — REGNUM  Глава администрации Пензы Валерий Савельев принял предложение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возглавить областной онкологический диспансер и покинуть мэрское кресло, сообщает 1 августа пресс-служба Пензенской городской Думы.

«Губернатор обозначил необходимость строительства новых корпусов онкобольницы, среди которых будет и хирургический. Реализацией всех этих задач вместе с сотрудниками онкодиспансера я и займусь на новом посту», — сказал Савельев, комментируя свою отставку.

Он поблагодарил жителей Пензы и депутатов гордумы за совместную работу и обещал продолжить работу с избирателями в качестве депутата городского округа № 26.

Новый глава города будет избран 3 августа на внеочередной сессии Пензенской городской Думы.

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