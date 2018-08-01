Спецподразделение МВД Таджикистана займётся охраной туристов

Душанбе, , 11:50 — REGNUM В Таджикистане создано специальное подразделение, основной функцией которого будет обеспечение безопасности туристов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Отмечается, что кроме охраны приезжих, в обязанности подразделения входит охрана общественного порядка и информирование туристов. Также сотрудники правоохранительных органов республики в случае необходимости могут быть привлечены для сопровождения тургрупп.

Напомним, 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана злоумышленники на автомобиле протаранили группу велосипедистов из США, Швейцарии и Нидерландов, а потом добили пострадавших с помощью холодного и огнестрельного оружия. В результате нападения погибли четыре человека.

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