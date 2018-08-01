Экс-мэр Находки Горелов занял высокий пост в Корпорации развития Приморья

Владивосток, , 11:51 — REGNUM Экс-мэр Находки Андрей Горелов занял пост заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края». Чиновник также вступил в ОПОРУ России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Угольно-политические проблемы Приморья: мэр Находки ушел, а осадок остался

В АО «Корпорация развития Приморского края» Горелов теперь курирует инвестиционные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля, на фоне обострившейся до предела ситуации в городе Находка, вызванной экологическими и политическими проблемами, градоначальник Андрей Горелов ушел в отставку по настоянию врио губернатора Андрея Тарасенко.

Однако уже 16 апреля Горелов передумал. А 17 апреля — опять передумал и окончательно решил сложить с себя полномочия.

16 апреля, когда Горелов передумал покидать свой пост, сотрудники администрации города приняли решение выставить по периметру административного здания охрану, чтобы не пустить туда почти ушедшего мэра.

Глубокий кризис зрел в Находке не один год и был вызван проблемой угольной пыли с близлежащих терминалов. Однако в этой угольной пыли, как в мутной воде, пытались «наловить рыбки» все, кому не лень — и противоборствующие бизнес-элиты, и депутаты, и криминальные группировки. И во всей это отчаянной борьбе за власть совершенно некому было заниматься проблемами населения, которое, ошалев от множества невзгод, то ходило на бесконечные митинги, то «хором» жаловалось на свою несчастную жизнь главе государства.

А Находка, между тем, крупнейший в ДФО транспортный узел — один из лидеров России по грузообороту. С этим транспортным узлом, без преувеличения, связано развитие транспортной инфраструктуры всего Дальнего Востока, всей Сибири и всего Забайкалья. И вот в таком стратегически важном городе много лет происходил затяжной конфликт всех — со всеми: население воевало с угольщиками и властью, угольщики, на плечах которых лежит ответственность перед государством и работниками, отбивались, как могли — в ход шли связи, лоббирование интересов через властные структуры и так далее.

На фоне всего этого ужаса исполнительная и законодательная ветви власти затеяли настоящую войну, в процессе которой думать о развитии города и насущных проблемах населения им было попросту некогда.

13 апреля 2018 года в ситуацию вынужден был экстренно вмешаться врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Он предложил мэру Андрею Горелову и спикеру гордумы Евгению Воронину добровольно сложить с себя полномочия. Однако, как говорилось, через два дня Горелов передумал, потом опять передумал и ушел.

В настоящее время главой города Находки является Борис Гладких.

Читайте также: Война за власть в приморской Находке готова перейти в острую фазу?