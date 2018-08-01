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Военные Египта ликвидировали пять террористов

Политика

Спецоперация продолжается

Военные Египта ликвидировали пять террористов
Опустошённое осиное гнездо

Каир, 1 августа 2018, 11:51 — REGNUM  Вооруженные силы Египта во время столкновений севернее Каира ликвидировали пять террористов, сообщает 1 августа Al Arabia.

По словам военных, все ликвидированные преступники были членами террористической группировки, целью которой была дестабилизация ситуации в стране.

Напомним, в Египте начиная с февраля 2018 года продолжается контртеррористическая операция в провинции Синай против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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