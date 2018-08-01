1 августа в США доставят останки погибших в Корейской войне солдат

Гонолулу, США, , 11:59 — REGNUM 1 августа вице-президент США Майкл Пенс примет в штате Гавайи останки американских солдат, погибших во время Корейской войны. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

55 ящиков с останками солдат были переданы 27 июля Корейской Народной-Демократической Республикой Южной Корее. Теперь они отправятся на американскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах, где историки и судмедэксперты идентифицируют личности погибших.

Передача останков солдат стала возможной благодаря встрече и договоренности между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Напомним, в Корейской войне (1950−1953), согласно официальной статистике, погибли почти 38 тыс. американских военнослужащих.