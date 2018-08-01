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1 августа в США доставят останки погибших в Корейской войне солдат

Политика

Пхеньян при посредничестве Сеула направил в США 55 ящиков с останками американских солдат

Гонолулу, США, 1 августа 2018, 11:59 — REGNUM  1 августа вице-президент США Майкл Пенс примет в штате Гавайи останки американских солдат, погибших во время Корейской войны. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

55 ящиков с останками солдат были переданы 27 июля Корейской Народной-Демократической Республикой Южной Корее. Теперь они отправятся на американскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах, где историки и судмедэксперты идентифицируют личности погибших.

Передача останков солдат стала возможной благодаря встрече и договоренности между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Напомним, в Корейской войне (1950−1953), согласно официальной статистике, погибли почти 38 тыс. американских военнослужащих.

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США и Южная Корея
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