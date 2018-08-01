Mondialisation: Почему Запад «проморгал» успех российского оружия?

Оттава, , 11:26 — REGNUM Россия неожиданным для западных экспертов смогла догнать и даже перегнать западные державы в области новых видов вооружения по меньшей мере лет на двадцать. В связи с этим актуален вопрос, в чем заключается причина такой недооценки потенциала России, пишет Пьер фан Грундербек в статье для канадского портала Mondialisation.

«Слепоту» западных аналитиков автор связывает прежде всего с тем, что они привыкли сравнивать военные бюджеты России и стран НАТО на основе доллара. При таком подходе оказывается, что оборонный бюджет РФ в десять раз меньше американского, о чем постоянно говорят и российские СМИ, и сам глава государства Владимир Путин.

«Обе страны тратят от 4 до 5% своих ВВП на оборону и это утверждение основывается на сумме ВВП в долларах, потраченных на оборону», — указывает автор, подчеркивая, что ВВП не является идеальным инструментом для сравнения.

Для получения более реального соотношения расходов на оборону нужно учитывать ВВП с точки зрения паритета покупательной способности. При этом российский ВПК практически полностью независим от какого-либо импорта, поэтому падение курса рубля никоим образом не сказалось на работе оборонной промышленности, несмотря на то что соотношение расходов США и России в долларовом эквиваленте достигло от 8:1 в 2014 до 14:1 в 2015 году.

Есть и другие причины, почему выбранный западными экспертами подход не позволяет дать реальную картину оборонных расходов Москвы. Так, если США, будучи, по сути, империей, должны направлять значительную часть своего бюджета на оборону для проецирования своей мощи во всех частях планет, то России заинтересована лишь в том, чтобы обеспечивать свою оборону лишь в ближнем зарубежье. У Москвы нет огромной флотилии авианосцев и нескольких сот иностранных баз.

На сложную и дорогостоящую программу создания систем THAAD США Кремль ответил асимметрично, начав производить более дешевые ракеты и торпеды, которые обеспечивают сохранение доктрины взаимного гарантированного уничтожения. К тому же провалом стала и программа создания истребителя-бомбардировщика F-35, что было обусловлено недостатками среднего образования в США. К тому же если военное производство в США следует рыночным принципам конкуренции, то в России оно централизовано.

Не стоит забывать и о том, что длительные военные кампании США в Афганистане и Ираке позволили Москве, Тегерану и Пекину повысить собственный потенциал, не привлекая к себе внимание западных военных экспертов.

Этими и целым рядом других причин можно объяснить успех вооруженных сил России, достигнутый несмотря на разницу в расходах с США. И хотя в глобальном плане США по-прежнему обладают военным превосходством, но Москве удалось разработать убедительный арсенал, ответный удар которого нанесет неприемлемый ущерб для любого агрессора.

Напомним, западные эксперты, в том числе официальные лица США, неоднократно указывали на превосходство всех видов вооружения России. В частности, выступая в конгрессе США в марте этого года, командующий Европейским командованием вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО Кёртис Скапаротти указывал, что Москва может обойти по военному потенциалу США уже к 2025 году. При этом он, как большинство его коллег, призвал продолжать модернизацию существующего потенциала для сохранения военного первенства.