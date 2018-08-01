Попытки вернуть Донбасс силой слишком дорого обойдутся Киеву – эксперт

Киев, , 11:21 — REGNUM Киев не может вернуть Донбасс силовым путём, «военная опция для страны физически невозможна». Такое мнение высказал киевский политический эксперт Вячеслав Лихачев. По его словам, «ни постепенное освобождение по чуть-чуть территорий, ни резкий бросок и стремительное наступление в настоящее время не имеют шансов на успех».

Читайте также: Украина рассчитывает захватить Донбасс в середине 2018 года

«И попытки эти будут стоить для нас даже дороже, чем активная фаза войны 2014−2015 годов. Я не уверен, что украинское государство и украинское общество готово платить эту цену», — заявил эксперт во время конференции в «Укринформе».

Политолог полагает, что говорить об освобождении «оккупированной части» Донбасса можно только тогда, когда оттуда «уйдёт российская армия». При этом эксперт признал, что от решений Киева это не зависит, а только от тех решений, которые принимаются в Москве. Также Лихачев добавил, что вообще рассматривать какие-то варианты возвращения Донбасса под контроль Украины, необходимы кардинальные изменения не только в стране, но и в мире.

Ранее по теме: Экс-министр обороны Украины: Крым и Донбасс силой не вернуть

Попытка Порошенко силами ООН захватить Донбасс не пройдёт

Как сообщало ИА REGNUM, Киев не раз заявлял о своём намерении силовыми методами вернуть Донбасс. При этом в начале июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сделать это полицейские Украины могут уже в самое ближайшее время и для захвата Донбасса «не понадобятся ни ВСУ, ни 40 тыс. миротворцев ООН». По словам главы ведомства, оккупировать Донбасс смогут 2 тыс. правоохранителей. Добавим, что пока все попытки, предпринятые в Донбассе, закончились для Украины весьма плачевно и с большими потерями.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Украины: скоро мы сможем захватить Донбасс