Заявление Лаврова по ситуации в Армении — первое серьезное предупреждение

Москва, , 11:21 — REGNUM Слова Лаврова — это первое предупреждение и очень серьезное, потому что Армения является для России стратегическим партнером по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, происходящее в Армении не может не беспокоить Россию.

Армения находится политически в очень чувствительной зоне — в пограничной зоне с Ираном и Турцией, где обстановка не совсем спокойная. И тот факт, что новое руководство Армении, находящейся в состоянии войны с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, начало, так сказать, мести метлой по разным сторонам и проводить репрессивную политику, вызывает обеспокоенность.

Дело дошло до того, что Ереван без консультаций с Москвой отозвал генерального секретаря ОДКБ — генерала Юрия Хачатурова, и предъявил ему обвинения по уголовному делу. Что, в общем-то, как если бы в Норвегии арестовали генсека НАТО Йенса Столтенберга. Такие непродуманные поступки вызывали определенное возмущение, потому что это удар по структуре, которая состоит из шести государств и, конечно, подрывающий авторитет ОДКБ.

Второй момент, это, конечно, арест второго президента Роберта Кочаряна. Тем более, что в заявлении Лаврова сказано, что Москва несколько раз предупреждала Ереван, чтобы он вел себя осторожно. Чтобы не нарушал принципы консолидации общества и не разобщал общество, потому что складывается сложная ситуация.

Это первый, в общем-то, намек и первое предупреждение Москвы в сторону Пашиняна. А, например, вице-спикер и пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что армянам пора проявлять трезвость и осознавать, что ОДКБ не имеет альтернативы. Он же констатировал, что армяно-российские отношения переживают не лучшие времена.

Это дополнение Шармазанова к заявлению Лаврова создает такую ситуацию, что республика действительно находится накануне серьезных внутренних потрясений. Посмотрим, теперь Пашинян должен отреагировать на заявление Лаврова и от того, как он будет реагировать — словесно или конкретными действиями, будут складываться главные параметры российско-армянских отношений.

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