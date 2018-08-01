Экс-соратник Трампа уходил от налогов и пренебрегал законом — прокурор

Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Прокуроры на начавшемся 31 июля судебном процессе по делу Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа — обвинили его в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении законодательством США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам прокурора Усо Асонея, Манафорт организовал «многомиллионную» схему ухода от уплаты налогов переводя десятки миллионов долларов через оффшорные счета. Однако его выдала приверженность к роскошному образу жизни, дорогие покупки и крупные «личные расходы», добавил обвинитель.

«Человек, присутствующий в зале заседаний суда, считает, что к нему неприменим ни закон о налогах, ни закон о банковский деятельности», — цитирует агентство слова Асонея.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года президент США Дональд Трамп сравнил Пола Манафорта с мафиози Аль Капоне. Трамп добавил, что ему «очень грустно наблюдать» за тем, как Манафорта обвиняют в уклонении от налогов по «примеру Капоне».

Читайте также: Экс-главу предвыборного штаба Трампа сравнили с Аль Капоне