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Лауреат премии Амаль Клуни выступает против ранних браков в Ливане

Политика

«Мы должны ввести минимальный возраст вступления в брак»

Бейрут, 1 августа 2018, 11:09 — REGNUM  16-летняя победительница ежегодной премии Амаль Клуни Камар Омари заявила, что хочет бороться с ранними браками в Ливане, сообщает 1 августа Al Arabia.

«Мы должны ввести минимальный возраст вступления в брак, а изнасилования, совершаемые в браке должны быть криминализованы», — подчеркнула Омари.

Напомним, премия Амаль Клуни была создана по имени британского юриста ливанского происхождения. Среди ее клиентов основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж, украинский политик Юлия Тимошенка и другие известные личности.

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