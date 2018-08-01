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В Италии арестованы подозреваемые в вербовке наемников для Донбасса

Политика

Правоохранительные органы подозревают шестерых граждан в вербовке наемников для «пророссийских сил Донбасса»

Генуя, Италия, 1 августа 2018, 11:03 — REGNUM  Правоохранительные органы Италии арестовали шесть человек, подозреваемых в организации вербовки наемников для «пророссийских сил Донбасса», сообщает La Repubblica в среду, 1 августа.

Кроме того, в квартирах еще семерых граждан в нескольких регионах страны были проведены обыски. Операцией руководили сотрудники прокуратуры Генуи.

Издание напоминает своим читателям, что в Донбассе «по-прежнему продолжается вооруженный конфликт между пророссийскими сепаратистами и регулярными войсками киевского правительства».

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Война в Донбассе
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