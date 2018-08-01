Избирательная кампания в Якутске: кандидатов начали поливать чёрным пиаром?

Якутск, , 11:06 — REGNUM В Якутии предпринята первая крупная попытка расправиться с репутацией кандидата в мэры столицы республики. В региональные СМИ вбросили информацию о том, что жена баллотирующегося в главы Якутска предпринимателя и депутата Госсобрания республики Владимира Фёдорова («Родина») намеренно доводит свою компанию до банкротства и не доплатила 45 млн рублей налогов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации издания «Вести Якутии», ООО «Мебель-салон Виктория» в 2011—2013 годах якобы неправомерно применяла упрощённую систему налогообложения: сотрудников там было больше, чем допустимо при УСН. Руководство «Виктории» предоставило в налоговую инспекцию табеля своих работников, где было указано, что в 2013 году они работали по четыре часа в день, то есть были совместителями. Но сами сотрудники компании, допрошенные налоговиками, оказались не в курсе того, что они совместители, все фактически работали по восемь часов в день.

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Политолог Виталий Обедин уверен, что эта информация была распространена с целью очернить Владимира Фёдорова, который является главным конкурентом спикера гордумы Якутска, кандидата в мэра от «Единой России» Александра Саввинова.

«Поскольку соперников у Айсена Николаева за пост мэра нет — после слива Эрнста Берёзкина руками Анатолия Кырджагасова, вся контркомпания сосредоточилась на Владимире Фёдорове, — уверен эксперт. — Вот пошёл активный сброс компромата — слив данных налоговой проверки предприятий Фёдоровых раскручивается по полной. От уклонения от налогов до уголовного преследования за это самое уклонение. Сначала информация вбрасывается через интернет СМИ, затем расшаривается через социальные сети и мессенджеры. А вы задумывались, что тем самым развязываете оппоненту руки? И что теперь Федоров решит, что имеет моральное право врубать ответку?».

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ единственный реальный конкурент врио руководителя Якутии Айсена Николаева на выборах главы республики — экс-министр финансов региона Эрнст Берёзкин — был снят с выборов партией «Гражданская платформа», от которой выдвигался. На выборах главы Якутии в 2014 году он набрал почти 30% голосов, однако лидер регионального отделения партии Анатолий Кырджагасов всё равно счёл, что выдвигать кандидата «Гражданской платформе» не следовало, так как достойных нет.

Комментируя эту ситуацию, политолог Виталий Обедин предположил, что Анатолий Кырджагасов вслед за Федотом Тумусовым (депутат Госдумы от Якутии, «Справедливая Россия») обнаружил, что очарован Айсеном Николаевым. Аналогичной симпатией к кандидату от ЕР, видимо, проникся и председатель регионального отделения «Родины» Алексей Лаптев, который, снимая свою кандидатуру, призвал якутян голосовать за врио главы Якутии.

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