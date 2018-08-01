В парламенте Литвы призвали признать Грибаускайте инструментом «оккупантов»

Вильнюс, , 10:54 — REGNUM Депутаты от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис анонсировали, что сегодня, 1 августа, вносят в парламент Литвы законопроект о признании Коммунистической партии Литовской ССР преступной организацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В проекте предлагается утвердить, что Компартия Литвы признана преступной организацией, которая действовала как послушный и инициативный инструмент волеизъявления Компартии СССР на «территории оккупированной Литвы в 1940—1941 годах и 1944−1990 годах в условиях укрепившейся диктатуры». Один из пунктов проекта, в случае принятия, обяжет будущих кандидатов в президенты, членов парламента, мэров или европарламентариев указывать свою бывшую принадлежность к Компартии Литвы. Аналогично должны будут вести себя кандидаты на должности на госслужбе или дипломатической работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте в советское время, являясь убеждённой коммунисткой, дослужилась до должности преподавателя Высшей партийной школы Вильнюса — высшего органа кадров Компартии Литвы. Даже после провозглашения Литвой независимости Грибаускайте не покидала должность и не выходила из партии, предположительно, считая, что выход Литвы из СССР невозможен. Только после развала СССР Грибаускайте, резко сменив риторику, превратилась в «защитника демократии», в итоге получив высокие посты в разных правительствах Литвы, была направлена на работу в Еврокомиссию, а затем дважды стала президентом. Биография Грибаускайте изменялась неоднократно, а журналисты, которые пытались изучить неизвестные периоды жизни президента Литвы, внезапно лишались работы и становились изгоями. Действующего президента также подозревают в связях с КГБ в связи с её блестящей карьерой в советское время, когда она сразу заняла должность в отделе кадров в литовской филармонии, а затем, уже после учёбы в Ленинграде, дослужилась до лектора Высшей партийной школы, а в начале 90-х годов при до сих пор чётко не названных обстоятельствах оказалась в США.