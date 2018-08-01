«Порошенко разрушил Национальный институт стратегических исследований»

Киев, , 10:50 — REGNUM Бывший украинский дипломат Роман Безсмертный назвал «большой ошибкой» решение президента Украины Петра Порошенко уволить Владимира Горбулина с должности директора Национального института стратегических исследований (НИСИ).

«Такое решение президента фактически разрушает дальнейшую работу этой структуры. Какая жалость. Потому что с 2014 года, когда Горбулин возглавил институт, там был собран очень хороший коллектив специалистов. Особенно в вопросах безопасности. Эти люди подготовили несколько серьезных документов, аналитических материалов, монографий», — отметил Безсмертный в своем комментарии прессе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа.

По его словам, назначение заместителя главы администрации президента Ростислава Павленко директором НИСИ связано исключительно с началом президентской избирательной кампании.

«Очевидно, что освобождение Павленко — это не претензия к его работе. Это и не повышение… Убежден, это кадровое решение связано прежде всего с началом избирательной кампании. Других причин не вижу», — пояснил Безсмертный.

Ранее, 30 июля, экс-директор НИСИ Горбулин в комментарии изданию «Гордон» назвал «прекрасным материалом для драмы» решение Порошенко назначить на его место экс-заместителя главы администрации президента Павленко.

30 июля Порошенко подписал указ, которым уволил Павленко с должности заместителя главы администрации президента Украины. По информации ряда СМИ, это решение напрямую связано с провалом плана о создании на Украине автокефальной церкви. В частности, издание «Страна» сообщает, что именно Павленко был идеологом данного вопроса и убедил президента публично пообещать, что Константинополь одобрит создание автокефальной церкви к 1030-летию Крещения Руси, которое отмечалось 27−29 июля. Вселенский патриарх дал понять, что, несмотря на давление Киева, быстрого решения этого вопроса ждать не следует.