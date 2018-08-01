Среда, 1 Августа 2018 года
12:08:48 МСК

В Дании вступает в силу закон о запрете хиджаба

Политика

Мусульманки протестуют

В Дании вступает в силу закон о запрете хиджаба
Хиджаб

Копенгаген, 1 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Мусульманки Дании выйдут по всей стране на акции протеста против запрета хиджаба, сообщает Geo TV.

Сегодня, 1 августа, вступает в силу закон, запрещающий женщинам закрывать лицо на публике. К манифестациям присоединятся не только мусульманки.

Напомним, в мае 2018 года Дания поддержала Францию и другие государства Евросоюза, введшие запрет на хиджаб. Обоснование подобному закону было следующее: закрытое лицо унижает женщин и делает их гражданами второго сорта, что не соответствует демократическим ценностям содружества.

Читайте ранее в этом сюжете: «Узбекские авиалинии» запустят спецрейсы в Медину для паломников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ислам
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить