Киев «перенес» создание автокефальной церкви Украины на сентябрь

Киев, , 10:36 — REGNUM 1−3 сентября в Константинополе Вселенский патриархат, возможно, рассмотрит вопрос создания автокефальной Украинской православной церкви. Об этом 31 июля сообщил близкий к украинской власти религиовед Дмитрий Горевой.

«Важная новость. Озвучена предполагаемая дата рассмотрения украинского церковного вопроса Константинополем. С 1 по 3 сентября пройдет заседание собрания епископата Вселенского патриархата», — отметил Горевой.

По его словам, собрание епископата может стать завершающим этапом в предоставлении Киеву томоса.

«Важно понимать, что в практике поместных православных церквей принципиально важные решения принимаются следующим образом. Сначала заседание синода (узкий круг влиятельных епископов), на котором принимается решение, а потом — собор или собрание всего епископата, на котором обсуждается и утверждается решение. Не исключено, что будет решаться «украинский церковный вопрос». В самой новости указывается причина заседания: будут «рассматриваться вопросы, касающиеся матери-церкви и, в более общем плане, православия», — добавил Горевой.

Как сообщалось, 28 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание автокефальной украинской церкви завершит утверждение независимости Украины.

«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием… Наша церковь качественно и количественно готова для автокефалии. Я верю, что решение Константинополя будет честным. Время автокефалии пришло», — отметил Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам президент Украины не раз публично обещал, что решение об автокефалии будет принято Константинополем к 1030-летию Крещения Руси, которое отмечалось 27−29 июля. Вместе с тем Вселенский патриарх дал понять, что, несмотря на давление Киева, быстрого решения этого вопроса ждать не следует. Резко против создания автокефалии на базе т.н. «Киевского патриархата» выступает каноническая Украинская православная церковь, отмечая, что в таком случае в стране вспыхнут религиозные войны.