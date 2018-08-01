Госадвокат Януковича тоже отказался участвовать в судебных дебатах

Киев, , 10:36 — REGNUM Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виктор Овсянников отказался участвовать в судебных дебатах, сообщает 1 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, 1 августа по делу Януковича продолжились попытки начать дебаты. По ходатайству прокурора Руслана Кравченко подсудимому был предоставлен государственный адвокат, который присутствовал на заседании вместе с платной защитой Януковича.

Когда прокурор начал дебаты, государственный и платный защитники Януковича начали перебивать его, а после этого покинули зал заседаний. По словам Овсянникова, ему необходимо перед дебатами серьезно подготовиться и изучить все материалы дела.

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Напомним, 31 июля дебаты по делу Януковича не состоялись, так как его адвокаты ушли с заседания. Прокурор потребовал назначения Януковичу государственного адвоката.

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