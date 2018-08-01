Европарламент поставил Киеву на вид отсутствие усилий по деолигархизации

Брюссель, , 10:29 — REGNUM Киев не прилагает достаточных усилий по деолигархизации Украины. Такое положение дел вызывает обеспокоенность в Европейском парламенте. Об этом говорится в проекте отчёта комитета по внешним связям Европейского парламента.

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В документе отмечается, несмотря на провозглашённую президентом Украины Петром Порошенко ещё в 2014 году борьбу с олигархами, усилия украинского лидера направлены только на борьбу со своими конкурентами. При этом все политические процессы в стране контролируют разные кланы.

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Европарламент также выразил сожаление о неэффективности украинской судебной системы. По мнению евродепутатов, она «остаётся коррумпированной и политически зависимой», пишет RT со ссылкой на документ. Кроме того, европейские парламентарии призывают Украину предоставить полную независимость генпрокурору и учредить антикоррупционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, курс на деолигархизацию Украины президент страны провозгласил в мае 2014 года. Затем в 2015 году украинский лидер пообещал продолжить деолигархизацию страны, отметив, что «правила для олигархов на Украине те же, что и для других граждан». По словам главы государства, они должны платить налоги и придерживаться законов, как и все граждане, а если кто-либо из олигархов попытается работать против государства, «государство найдет способ, как это прекратить».

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