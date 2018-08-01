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Макрон и его супруга пригласили членов правительства на совместный ужин

Политика

Ожидается, что мероприятие, которое уже было организовано в прошлом году, укрепит сплоченность членов исполнительной власти

Париж, 1 августа 2018, 10:36 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит пригласили всех членов правительства на ужин в Елисейский дворец со своими супругами в среду вечером, 1 августа, сообщает Europe1.

Ожидается, что мероприятие, которое уже было организовано в прошлом году, укрепит сплоченность членов исполнительной власти.

«Это дружеский момент. Присутствие супругов не позволит нам говорить о политике», — заявил один из приглашенных министров.

Некоторые министры даже перенесли свои планы, чтобы не пропустить мероприятие, инициированное главой государства.

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Политическая жизнь Франции
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