Жан-Клод Юнкер: у Брюсселя нет денег на остановку миграции из Африки

Брюссель, , 10:33 — REGNUM Средств на остановку нелегальной миграции по Средиземному морю у Брюсселя нет, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в письме, адресованном испанскому правительству. Об этом пишет газета El País 1 августа.

Жан-Клод Юнкер дал письменный ответ премьер-министру Испании Педро Санчесу, обратившемуся за помощью к руководству Европейского союза (ЕС) в борьбе с нелегальной миграцией по морю.

«Я разделяю с тобой полностью чувство неотложности, — написал Юнкер. — (…) Но ресурсы доверительного фонда ЕС для Северной Африки, к сожалению, ограничены».

Он пояснил, что борьба с нелегальной миграцией из Марокко требует гораздо больших финансовых усилий, чем может приложить ЕС. Брюссель окажет определенную незамедлительную помощь Гражданской гвардии Испании, однако этого будет недостаточно для остановки средиземноморского маршрута.

Доверительный фонд был создан в 2015 году с целью ограничения миграции по африканскому континенту. Бюджет сообщества внес €3,5 млрд, и страны ЕС должны были внести соответствующую сумму, однако до сих пор члены Евросоюза, а также Швейцария и Норвегия выделили только €439 млн.