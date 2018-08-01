Лондон может деньгами Ирана возместить ущерб от терактов 11 сентября

Лондон, , 10:09 — REGNUM После решения британского суда некоторые из членов семей жертв терактов 11 сентября 2001 года могут получить компенсацию из активов Ирана, зарегистрированных в Соединенном Королевстве, сообщает британское агентство Reuters.

Родственники погибших в результате нападения на США призывают Высокий суд Англии и Уэльса привести в исполнение решение американского суда, нашедшего свидетельства того, что Иран предоставлял «материальную поддержку и ресурсы «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для совершения актов терроризма». Тогда суд в Нью-Йорке присудил истцам компенсацию в размере $7 млрд.

Если британский суд согласится привести в исполнение это решение, иранские активы в стране, включающие недвижимость и средства филиалов государственных банков, могут быть заморожены или конфискованы. Такое развитие событий может обострить и без того сложную ситуацию, в которой оказался Тегеран.

В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве Ирана назвали такое решение «сфабрикованным» и «политически мотивированным».

«Такие обвинения против Ирана направлены на то, чтобы отвлечь внимание от стран [Ближневосточного] региона, которые были причастны к терактам 11 сентября», — отметил один из сотрудников МИД исламской республики.

«Мы являемся жертвами терроризма и всегда боролись против терроризма», — добавил он.

Напомним, согласно выводам Комиссии конгресса США по расследованию террористических нападений на Соединенные Штаты, террористическая группировка ваххабитского направления «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживала контакты с самим шиитским Ираном, а также с ливанской шиитской организацией «Хезболла». По мнению авторов отчета, боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получали рекомендации и обучение у «Хезболлы».