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Крымский мост стал поводом для вмешательства в дела России — МИД РФ

Политика

Упреки европейских политиков следует переадресовать в Киев

Москва, 1 августа 2018, 10:08 — REGNUM  Очередные санкции Евросоюза, направленные против компаний-подрядчиков строительства Крымского моста, — попытка вмешательства во внутренние дела России, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Фальшивые упреки по поводу «изоляции полуострова» Евросоюзу следовало бы переадресовать своим киевским подопечным», — пояснили в ведомстве, напомнив о криминальных блокадах полуострова в 2014 и 2015 годах. Напомним, тогда Киев перекрыл Северо-Крымский канал, а затем прекратил поставку электричества с Украины.

При этом, подчеркивают в министерстве, Евросоюз игнорировал эти преступления, сохраняя хладнокровное молчание. Поэтому нет ничего удивительного в том, что крымчане связали свое будущее с Россией «железобетонными сваями Керченского моста».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции ЕС в отношении шести российских компаний, выполнявших строительство Крымского моста, «подрывной политикой».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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