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«Я уже взрослый» — глава чешской делегации в Крыму не испугался угроз Киева

Политика

Посольство Украины в Чехии выразило свой протест в связи с поездкой чешской делегации в «оккупированный» российский регион

Симферополь, 1 августа 2018, 10:06 — REGNUM  Угрозы украинских властей подвергнуть санкциям приехавших в Крым чешских политиков и общественных деятелей не испугали главу делегации, депутата Европарламента Яромира Когличека. Об этом дипломат 1 августа заявил журналистам.

По словам Когличека, «он уже достаточно взрослый», чтобы переживать по поводу подобных «грозных» заявлений. Ранее сообщалось, что посольство Украины в Чехии выразило свой протест в связи с поездкой чешской делегации в «оккупированный» российский регион и пригрозило применить к чешским политикам «весь спектр санкций». «Незаконно» посетивших Крым парламентариев украинские дипломаты причислили к «политикам со сниженным порогом политической гигиены».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. По итогам подсчёта голосов выяснилось, что 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя — за воссоединение региона с Россией.

Добавим, события развивались таким образом на фоне свершившегося в Киеве антиконституционного переворота, в результате которого к власти на Украине пришли последователи карателя Степана Бандеры.

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Воссоединение Крыма с Россией
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