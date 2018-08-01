В Севастополе опровергли увольнение Раковой с поста главного архитектора

Севастополь, , 10:05 — REGNUM Информация об увольнении главы департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова, ранее появившаяся в ряде СМИ, является недостоверной. Марина Ракова продолжает работу на посту главного архитектора города-героя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Севастополя.

Данные о том, что Марина Ракова покинет пост после выхода из отпуска, появились в ряде воронежских СМИ. Дело в том, что до назначения в Севастополь Марина Ракова с 2015 года возглавляла управление архитектуры и градостроительства правительства Воронежской области. В декабре 2017 года она ушла в отставку с должности и перебралась в Севастополь, где еще с украинского периода скопилась масса проблем в градостроительном секторе.

Между тем, пост главного архитектора Воронежской области, освободившийся после ухода Раковой, до сих пор остается вакантным: власти пытались выбирать нового руководителя управления через конкурс, но он провалился — кандидатов на этот пост просто не нашлось.

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Департамент архитектуры Севастополя возглавила Марина Ракова

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