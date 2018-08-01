Среда, 1 Августа 2018 года
10:30:12 МСК

На Украине начнут проводить фитосанитарные экспертизы

Политика

…и выдавать фитосанитарные сертификаты

Киев, 1 августа 2018, 09:51 — REGNUM  Закон об урегулировании проведения фитосанитарных процедур подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает 1 августа УНИАН.

Согласно сообщению, на Украине будет создан реестр лабораторий, который смогут проводить фитосанитарные экспертизы и выдавать фитосанитарные сертификаты. Действовать сертификаты будут 14 дней. Отмечается, что новый закон аналогичен законодательству ЕС в сфере карантина растений.

Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон для стимулирования развития семейных хозяйств. Закон вводит аукционы для семейных хозяйств, где будут отдавать в аренду земли площадью 5 га на семь лет. Если арендаторы будут соблюдать все условия, то смогут получить до 2 га земли бесплатно.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине упростят ведение фермерской деятельности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить