На Украине начнут проводить фитосанитарные экспертизы

Киев, , 09:51 — REGNUM Закон об урегулировании проведения фитосанитарных процедур подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает 1 августа УНИАН.

Согласно сообщению, на Украине будет создан реестр лабораторий, который смогут проводить фитосанитарные экспертизы и выдавать фитосанитарные сертификаты. Действовать сертификаты будут 14 дней. Отмечается, что новый закон аналогичен законодательству ЕС в сфере карантина растений.

Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон для стимулирования развития семейных хозяйств. Закон вводит аукционы для семейных хозяйств, где будут отдавать в аренду земли площадью 5 га на семь лет. Если арендаторы будут соблюдать все условия, то смогут получить до 2 га земли бесплатно.

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