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Парламент Уругвая утвердил соглашение о свободной торговле с Чили

Политика

Документ из 20 глав принят практически единогласно

Монтевидео, 1 августа 2018, 09:54 — REGNUM  Палата депутатов Уругвая окончательно утвердила соглашение о свободной торговле с Чили, ранее санкционированное Сенатом, сообщает агентство Prensa Latina.

Из 86 депутатов против проголосовал лишь Эдуардо Рубио, член «Партии народного единства». Он заявил, что соглашение является «решающим шагом в консолидации неолиберальной модели» и инструментом транснациональных корпораций и финансовой системы для продвижения их господства. Оно подрывает суверенитет и национальную экономику, считает Рубио.

В 2016 году президенты Уругвая и Чили Табаре Васкес и Мишель Бачелет достигли договоренности о будущей свободной торговле. Консенсус среди уругвайских парламентариев был достигнут после нескольких месяцев дебатов.

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