Парламент Уругвая утвердил соглашение о свободной торговле с Чили

Монтевидео, , 09:54 — REGNUM Палата депутатов Уругвая окончательно утвердила соглашение о свободной торговле с Чили, ранее санкционированное Сенатом, сообщает агентство Prensa Latina.

Из 86 депутатов против проголосовал лишь Эдуардо Рубио, член «Партии народного единства». Он заявил, что соглашение является «решающим шагом в консолидации неолиберальной модели» и инструментом транснациональных корпораций и финансовой системы для продвижения их господства. Оно подрывает суверенитет и национальную экономику, считает Рубио.

В 2016 году президенты Уругвая и Чили Табаре Васкес и Мишель Бачелет достигли договоренности о будущей свободной торговле. Консенсус среди уругвайских парламентариев был достигнут после нескольких месяцев дебатов.