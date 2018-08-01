Китай примет участие в военных учениях в Австралии

Дарвин, Австралия, , 09:59 — REGNUM Китайский военный корабль направится в Дарвин, чтобы присоединиться к войскам Австралии, США и десяткам других стран для проведения совместного военного учения, сообщает Sindonews.

«Основное морское учение австралийского морского флота направлено на создание активного и эффективного регионального партнерства в области безопасности», — говорится в заявлении министерства обороны Австралии.

Присоединение китайских военных удивительно, поскольку Пекин находится в конфликте с Вашингтоном по ряду вопросов, включая конфликт в Южно-Китайском море.

Это будет первый случай, когда Китай примет участие в военных учениях совместно с Австралией. В апреле 2018 года три австралийских военных корабля вступили в конфронтацию с китайскими военными, когда австралийские корабли появились в акватории Южно-Китайского моря.

Китай, как ожидается, примет участие только в нескольких маневрах с австралийскими и американскими кораблями. Сделано это по соображениям безопасности.

Всего для участия в боевых учениях приглашены 27 стран, в том числе Индонезия. Однако неясно, будет ли Индонезия участвовать в маневрах или станет наблюдателем.

Помимо Индонезии несколько других стран приглашаются на совместное военное учение в Дарвине, включая Камбоджу, Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию. Однако последняя отказалась принять участие.

Боевые учения будет проходить в Дарвине с 30 августа по 15 сентября 2018 года. В них будут задействованы более 2000 военнослужащих. Учения проводятся каждые два года для создания и укрепления взаимопонимания и взаимодействия между странами на море.