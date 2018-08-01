Однояйцевые близнецы: ЕР «склеила» кандидатов в главы Якутии и Якутска?

Якутск, , 09:52 — REGNUM В «Единой России» переборщили с подчёркиванием сходства баллотирующегося в главы региона врио руководителя республики Айсена Николаева со спикером гордумы Якутска, претендентом в мэры Александром Савиновым. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал политолог Виталий Обедин, подтвердив свою точку зрения публикацией агитационных листовок с фотографиями кандидатов.

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На них на синем фоне изображены претенденты в главы в похожих костюмах, с красными галстуками и практически одинаковыми призывами. «Якутия, вперёд!», — призывает с листовки Айсен Николаев. «Вперёд, к процветанию Якутска!» — написано возле фото Александра Саввинова.

«Слушайте, вы серьезно? — искренне удивлён такой странной агитацией Виталий Обедин — Ладно, у вас объединённый штаб и принцип взаимоподдержки кандидатов. Но вы какую цель решаете, доводя ситуацию до абсурда — до полной идентичности персонажей? У вас кандидаты в разные ветви власти или однояйцевые близнецы? Это как надо желать удружить, чтобы превратить кандидата в мэры в полную тень кандидата в главы республики? Чтобы снова и снова подчеркивать его несамостоятельность и вечно вторую роль? Или вся стратегия к этому и сводится — тупо вытянуть Саныча за счет Сергеича?».

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Политолог высказывает опасение, что такое представление кандидатов в главы Якутии и Якутска может сыграть на в пользу Айсена Николаева, так как при разделении на двоих не только заслуг, но и промашек мэрии Якутска его образ начинает меркнуть.

«В активе огромное количество «подводных камней» и косяков, о которых в период выборов не принято вспоминать и говорить вслух, — начиная от «дела мэрии № 2» и до «армянских строек» (Саакян, Петросян). Начинает меркнуть безупречный образ муниципальной власти, который составляет основу агитационной компании Саввинова и важную часть кампании Николаева. За шесть лет кейсов по мэрии хватает. Но все камни в огород Саввинова автоматически дают рикошет на делянку врио. И безупречный образ врио главы, существующий сейчас, начинает тускнеть и покрываться царапинами», — прогнозирует политолог.

Он также высказывает мнение, что вспомнить Айсену Николаеву могут и смешной суд с передумавшей застраивать 17-й квартал Якутска китайской компанией «Чжода», и историю с землёй под жилым домом на проспекте Ленина, 27, и последовавший за ней суд с ИА REGNUM.

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"Задержание помощника мэра Саввы Алексеева с взяткой в 40 млн рублей, — продолжает вспоминать Виталий Обедин — Присевший Иван Шкляр и чудом выкрутившийся Евгений «Не порти карьеру» Попов. 80 млн рублей, мгновенно нашедшихся для Олега Тютюнникова (а потом смешные реляции про выбитые 20−30 млн на школу 35, которой объекты Тютюнникова мешали строиться). Продажа доли в ТД «Строительный» за цену бутылки коньяка… Это вам не один джип Саныча, арендованный для него аппаратом Гордумы, который, оказывается, спикеру не подчиняется, а подчиняется мэрии Якутска (вот опять зацепочка на «старшего кандидата» сработала)».

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Как сообщало ИА REGNUM, необходимость выбирать мэра Якутска возникла потому, что переизбранный на второй срок в сентябре 2017 Айсен Николаев 28 мая 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре жители Якутска будут не только голосовать за главу Якутии, но и снова решать, кого хотят видеть руководителем города. От «Единой России» на эти две должности баллотируются врио главы Якутии Айсен Николаев и спикер гордумы Якутска Александр Саввинов, ранее работавшие в мэрии столицы региона в тесной связке.

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