Никонов: На очереди поставки в ВСУ палок-копалок

Москва, , 09:45 — REGNUM В Госдуме с иронией отнеслись к возмущению, которое вызвало на Украине поступление в ВСУ топоров из России.

«На Украине возмущены поставками в ВСУ топоров из России. Это ещё что! На очереди поставки луков, кремниевых рубил и палок-копалок», — написал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин рассказал о снабжении украинской армии инструментами российского производства.