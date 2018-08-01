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Никонов: На очереди поставки в ВСУ палок-копалок

Политика

На Украине возмущены поставками в армию инструментов из России

Москва, 1 августа 2018, 09:45 — REGNUM  В Госдуме с иронией отнеслись к возмущению, которое вызвало на Украине поступление в ВСУ топоров из России.

«На Украине возмущены поставками в ВСУ топоров из России. Это ещё что! На очереди поставки луков, кремниевых рубил и палок-копалок», — написал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин рассказал о снабжении украинской армии инструментами российского производства.

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