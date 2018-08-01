КНР и Россия договариваются о взаимном безвизовом посещении для тургрупп

Пекин, , 09:38 — REGNUM Китай и Россия ведут переговоры по новому тексту соглашения об отмене виз для туристических групп. По информации министерства культуры и туризма КНР, уже проведено несколько раундов переговоров по пересмотру и повторному подписанию соответствующего соглашения.

Читайте также: На 24% вырос турпоток из Китая в Россию

Около 1 млн китайских туристов посетили Россию в 2017 году без визы

Отмечается, что стороны намерены в кратчайшие сроки прийти к консенсусу по деталям нового текста соглашения, однако точных дат его подписания не называется, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что цель нового соглашения — создать более удобные условия для поездок российских и китайских туристов в свете постоянно растущего числа отдыхающих.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество туристов из Китая, посетивших Россию без визы, возросло на 23% — до 944 тыс. человек. Всего же Россию посетили боле 1,5 млн китайских туристов. Самыми популярными маршрутами стали Москва и Санкт-Петербург, которые привлекают 52% от общего числа посетителей из Поднебесной. Затем по популярности идут приграничные территории вроде некоторых частей Сибири. Количество русских, посетивших Китай без визы, составило 415 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Безвизовый туризм между Россией и Китаем набирает обороты

Напомним, Федеральный закон «О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан» вступил в силу с 26 апреля 2014 года. Соглашение предусматривает упрощение визового режима между двумя странами, в первую очередь — для людей, совершающих поездки делового характера. Документом предусмотрено введение безвизового режима для владельцев служебных паспортов двух стран на срок до 30 дней. Участникам межгосударственных проектов сотрудничества предоставляются многократные визы сроком действия до двух лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Туристов из Китая в России обяжут нанимать местного гида