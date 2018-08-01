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Организация Save the Children критикует создание анкер-центров в Баварии

Политика

Закрытые лагеря для мигрантов нарушают права детей беженцев и не удовлетворяют их потребностей

Берлин, 1 августа 2018, 09:34 — REGNUM  Правозащитная организация Save the Children выступила с резкой критикой так называемых анкер-центров для мигрантов, открытых 1 августа в Баварии, передает телеканал N-TV.

Эти объекты не подходят для размещения семей с детьми, поскольку в просторных общих помещениях нет безопасных комнат для подростков, считают в организации.

«Анкер-центры препятствуют благоприятному развитию детей. Они вызывают напряжение и агрессию», — заявила глава немецкого филиала организации Сюзанна Крюгер. Она подчеркнула, что дети беженцев обладают теми же потребностями и правами, как и любые другие.

Как сообщало ИА REGNUM, анкер-центры (нем. Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung, сокр. AnkER — центр прибытия, принятия решения, репатриации. Созвучно слову «якорь» — прим. ИА REGNUM ), призваны ускорить процедуру рассмотрения заявлений от мигрантов и депортацию. Мигрантам запрещено покидать охраняемую территорию анкер-центров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Баварии начали работу анкер-центры для мигрантов

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Политическая жизнь Германии
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