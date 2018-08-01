Террористы сохраняют активность в трех районах Сирии, сообщил Лаврентьев

Москва, , 09:27 — REGNUM Боевики террористических группировок по-прежнему сохраняют активность в трех районах Сирии: в Идлибе, лагере «Рукбан» и на территориях около Ирака, подконтрольных курдам, сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Они «представляют достаточно большую угрозу, причём не только для южных районов Сирии — для Ас-Сувейды, Дараа, Эль-Кунейтры, но также таких населённых пунктов, как Дамаск, Пальмира, Дейр-эз-Зор», — приводит RT слова Лаврентьева.

В настоящее время, пояснил представитель президента, военные прорабатывают варианты решения проблемы совместно представителями сирийских правительственных сил.

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