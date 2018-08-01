Заявку на пост президента Грузии сделал еще один кандидат

Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Хотя дата президентских выборов в Грузии еще официально не объявлена, заявку на пост главы государства сделал еще один кандидат, бывший председатель парламента, ныне — лидер учрежденного им «Движения строительства» Давид Усупашвили.

До публичного заявления об участии в выборах он провел консультации с нынешним президентом Георгием Маргвелашвили, которому, по его словам, предлагал совместное участие в предвыборной гонке и формировании команды. Но Маргвелашвили, по информации Давида Усупашвили, в «долгосрочной политической деятельности не заинтересован» и на второй срок не пойдет. Поэтому Усупашвили решил баллотироваться самостоятельно.

«Я буду участвовать в президентских выборах 2018 года, мое решение не изменится. Я меня была беседа с президентом Георгием Маргвелашвили, чтобы он принял участие в формировании политической команды. Но он заявил, что не представляет себя в долгосрочной партийно-политической деятельности», — заявил после встречи грузинским телекомпаниям Давид Усупашвили.

Бывший спикер парламента Грузии до парламентских выборов 2016 года был лидером Республиканской партии и одним из активных сторонников и проводников политики правившей в те годы коалиции «Грузинская мечта». После распада коалиции, происшедшего по инициативе ее костяка — партии «Грузинская мечта», Республиканская партия, как и другие входившие в коалицию партии попытались самостоятельно участвовать в парламентских выборах, но потерпели неудачу. После этого Усупашвили покинул ряды Республиканской партии, а через некоторое время учредил «Движение строительства», с которым принял участие в местных выборах, но успеха не добился. Конечной целью своего движения он назвал победу на парламентских выборах 2020 года.