Вашингтон, , 09:21 — REGNUM На выборах в США может проголосовать граждане любой страны, в том числе России, как показал пример Елизаветы Шуваловой, занесенной в списки избирателей штата Калифорния на выборах 2012 года, сообщает американское издание the Washington Times.

По словам самой Шуваловой, которая в 2012 году законно проживала в США, но ввиду отсутствия у нее гражданства не имела права голосовать, она никогда не регистрировалась в качестве избирателя, а наличие ее имени в списках стало «новостью» для нее самой.

Изданию удалось получить реестр избирателей округа Сан-Франциско, в котором дается детальная история регистрации Шуваловой. Как удалось выяснить, она была зарегистрирована в качестве члена Демократической партии в июле 2012 года, затем, в 2016 году, регистрация была отменена из-за того, что она заявила о том, что не является гражданкой США. Уже в 2017 году ее регистрация была возобновлена в качестве избирателя-республиканца.

«Я просто в шоке. Очень похоже на мошенничество с личными данными, поскольку это делалось не мной», — подчеркнула Шувалова, которая теперь проживает в Нью-Йорке.

«Как я говорила вам, я не была гражданкой [США] в то время. Так что мы можем с этим сделать?» — добавила она.

Поразительнее всего то, насколько просто Шувалова была зарегистрирована в качестве избирателя в Калифорнии без проверки ее гражданство. По информации экспертов, данная проблема на удивление широко распространена по всей стране. Как отметили в некоммерческой организации Public Interest Legal Foundation, неграждане регистрируются в качестве избирателей в таких штатах, как Пенсильвания, Нью-Джерси и Вирджиния. В организации также подчеркнули, что многим из них удается также отдать свои голоса на выборах.

Напомним, правительство США неоднократно обвиняло другие страны в том, что выборы в них проходили с нарушением установленных. В частности, Вашингтон назвал «нелегитимными» выборы, которые состоялись в мае этого года в Венесуэле. Официальные лица страны также по-прежнему обвиняют Москву во вмешательстве в выборы 2016 году.