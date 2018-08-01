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В США готовятся к вмешательству России в выборы

Политика

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Вашингтон, 1 августа 2018, 09:26 — REGNUM  Последние новости вновь напоминают США о необходимости срочно принять меры против будущего вмешательства России в выборы, заявила сенатор Мария Кэнтуэлл через свою страницу в Twitter, комментируя сообщение о том, что Facebook определил компанию политического влияния, которая потенциально было создана для срыва грядущих в США среднесрочных выборов.

Как передает The New York Times, компания напрямую с Россией не связана, но должностные лица Facebook заявили, что ряд инструментов и методов, используемых учетными записями, похожи на те, которые использовались тем самым «связанным с Кремлем» интернет-агентством, которое было в центре недавнего обвинительного заключения по поводу вмешательства в президентские выборы-2016.

«Свободные и справедливые выборы являются основой нашей демократии, и они должны быть яростно защищены, — пишет сенатор. — Сегодняшняя новость является напоминанием о том, что мы должны принять незамедлительные меры для защиты и обеспечения наших выборов от будущего вмешательства со стороны России или кого-либо еще».

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook сообщила об удалении ряда аккаунтов, заподозренных в причастности к иностранному влиянию на предстоящие в 2018 году выборы в конгресс США. Согласно заявлению компании, для предотвращения атаки на выборы уже удалено 32 страницы соцсетей Facebook и Instagram.

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Выборы в США
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