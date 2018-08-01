Саакашвили: Правительство Грузии готовится к фальсификации выборов

Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что правительство Грузии намерено сфальсифицировать итоги президентских выборов и вывести победителем выгодного ему кандидата. Об этом Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», подчеркнув, что подготовка к масштабной фальсификации уже начата.

Экс-президент объяснил и схему такой фальсификации.

«У них есть система координаторов, каждый из которых приводит по 10 человек. Координаторам платят деньги за то, чтобы они привели по 10 человек. Те каждому по отдельности раздают деньги. К тому же составляют списки, кто когда и что сделал», — пояснил Саакашвили.

Не обошел он стороной и тему возможного вмешательства России в предстоящие в Грузии президентские выборы. По мнению экс-президента, именно из-за вмешательства России его партия в 2012 году проиграла парламентские выборы.

«Все это непосредственно было связано с Россией, и российская агентура сделала все это, поставила кадры с вениками, потом наняла дополнительно американскую организацию, которая позднее помогала Януковичу по поручению России и на российские деньги на Украине. Эта организация и создала сеть лженаблюдателей по всей стране. Им заранее сообщили о событиях в тюрьме, и происходило это все за пять, шесть, семь, восемь месяцев до публикации тех видеокадров», — сообщил Саакашвили.

Он подчеркнул, что объединенная оппозиция (а инициатором такого объединения выступила его партия «Национальное движение») не позволит нынешней власти сфальсифицировать выборы и тактику борьбы для предотвращения такой фальсификации уже разработала. Экс-президент выразил уверенность, что на предстоящих президентских выборах победит кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.

Напомним, что систему так называемых координаторов в свое время ввело и достаточно успешно «практиковало» правительство Михаила Саакашвили. В каждом избирательном округе за активистами его партии, членами избирательных комиссий закреплялись определенные участки и кварталы, и те прямо говорили избирателям, что являются их координаторами и кураторами. Эти кураторы настоятельно и убедительно «советовали» избирателям голосовать на выборах именно за «Единое национальное движение» и следили, чтобы курируемые ими лица являлись на избирательные участки и голосовали «правильно».

Президентские выборы в Грузии должны состояться в конце октября, но дата выборов пока официально не объявлена. Это будут последние всенародные выборы президента Грузии, а следующего главу государства будут избирать уже отобранные парламентом специальные представители.

Несмотря на то, что внесенными в Конституцию изменениями полномочия будущего президента Грузии существенно урезаны, Саакашвили считает, что будущий глава государства будет иметь достаточно прав и возможностей для изменения ситуации в стране и отправления в отставку правительства Иванишвили.