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В Баварии начали работу анкер-центры для мигрантов

Политика

Эта мера должна ускорить депортацию людей, не получивших право пребывания на территории Германии

Мюнхен, Германия, 1 августа 2018, 09:00 — REGNUM  В немецкой федеральной земле Бавария 1 августа приступают к работе так называемые анкер-центры, передает телеканал N-TV.

Анкер-центры (нем. Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung, сокр. AnkER — центр прибытия, принятия решения, репатриации, — прим. ИА REGNUM ), созданные по плану главы министерства внутренних дел Хорста Зеехофера, призваны ускорить процедуры предоставления убежища и возвращения отвергнутых просителей в страны происхождения. Мигранты будут помещены в эти центры в ожидании решения миграционных служб без права покидать их территорию. Другие немецкие земли не решились на подобную меру.

Критики, среди которых церковные организации, НПО и оппозиция, осуждают принцип анкер-центров и предупреждают о создании гетто для мигрантов.

Читайте развитие сюжета: Организация Save the Children критикует создание анкер-центров в Баварии

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Политическая жизнь Германии
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