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Трамп заявил о возможности возобновления диалога с Ираном

Политика

По словам главы Белого дома, он надеется, что «с Ираном всё сложится хорошо»

Вашингтон, 1 августа 2018, 08:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп намекнул, что встреча между высшим руководством США и Ирана может состояться «в скором времени». Видео речи Трампа опубликовано на странице американского лидера в Facebook.

В ходе своего выступления на митинге в городе Тампа (штат Флорида) Трамп заявил, что у него «есть ощущение», будто разговор с руководством Ирана может состояться «достаточно скоро». По словам главы Белого дома, он надеется, что «с Ираном всё сложится хорошо».

Также американский лидер подчеркнул, что США не устраивают условия «ядерной сделки» с Ираном, из которой Вашингтон вышел 8 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля заместитель спикера парламента Исламской Республики Иран Али Мотахари заявил, что встреча иранского президента Хасана Рухани с президентом США Дональдом Трампом в данный момент обернулась бы унижением для Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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