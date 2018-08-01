«Утечка информации»: руководство Малайзии просят провести расследование

Куала-Лумпур, , 08:49 — REGNUM Власти Малайзии должны провести расследование по поводу утечки информации из секретного письма, которое было в мае отправлено главе ЦРУ США. Об этом, как передает телеканал Channel News Asia, сообщила бывший директор Службы внешней разведки Малайзии Хасана Хамид, заявление которой обнародовал ее адвокат.

По ее словам, письмо, отправленное в США за несколько дней до парламентских выборов в Малайзии, проверила группа старших офицеров разведки.

Хамид считает, что к Службе внешней разведки Малайзии подорвано доверие из-за действий «группы безответственных сотрудников».

Отмечается, что в письме Хамид призывала Вашингтон поддержать в случае победы правящей партии на выборах администрацию Наджиба Разака.

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