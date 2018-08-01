Среда, 1 Августа 2018 года
08:56:20 МСК

«Утечка информации»: руководство Малайзии просят провести расследование

Политика

К Службе внешней разведки Малайзии подорвано доверие из-за действий «группы безответственных сотрудников»

Куала-Лумпур, 1 августа 2018, 08:49 — REGNUM  Власти Малайзии должны провести расследование по поводу утечки информации из секретного письма, которое было в мае отправлено главе ЦРУ США. Об этом, как передает телеканал Channel News Asia, сообщила бывший директор Службы внешней разведки Малайзии Хасана Хамид, заявление которой обнародовал ее адвокат.

По ее словам, письмо, отправленное в США за несколько дней до парламентских выборов в Малайзии, проверила группа старших офицеров разведки.

Хамид считает, что к Службе внешней разведки Малайзии подорвано доверие из-за действий «группы безответственных сотрудников».

Отмечается, что в письме Хамид призывала Вашингтон поддержать в случае победы правящей партии на выборах администрацию Наджиба Разака.

Читайте также: Глава гражданской авиации Малайзии уволился после доклада по Boeing

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить