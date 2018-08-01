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Посол Швеции при ООН: СБ ООН не решает палестино-израильский конфликт

Политика

Негативную роль, по мнению дипломата, сыграл перенос американского посольства в Иерусалим

Стокгольм, 1 августа 2018, 08:36 — REGNUM  Посол Швеции в Организации Объединенных Наций Олоф Скуг заявил, что Совет Безопасности ООН не предпринимает достаточных усилий для прекращения израильско-палестинского конфликта, сообщает 1 августа Anadolu.

«Решение данной проблемы должно быть в приоритете. Было ли оно в приоритете? Я боюсь, что нет», — отметил Скуг.

Дипломат также подчеркнул, что перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим привело к значительному отступлению от мирного процесса в регионе.

Напомним, конфликт между Палестиной и Израилем за последние месяцы значительно усугубился. Причиной тому стало решение США о переносе посольства, а также убийство военными Израиля более сотни палестинцев во время массовых акций протеста.

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Перенос израильского посольства США в Иерусалим
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