Посол Швеции при ООН: СБ ООН не решает палестино-израильский конфликт

Стокгольм, , 08:36 — REGNUM Посол Швеции в Организации Объединенных Наций Олоф Скуг заявил, что Совет Безопасности ООН не предпринимает достаточных усилий для прекращения израильско-палестинского конфликта, сообщает 1 августа Anadolu.

«Решение данной проблемы должно быть в приоритете. Было ли оно в приоритете? Я боюсь, что нет», — отметил Скуг.

Дипломат также подчеркнул, что перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим привело к значительному отступлению от мирного процесса в регионе.

Напомним, конфликт между Палестиной и Израилем за последние месяцы значительно усугубился. Причиной тому стало решение США о переносе посольства, а также убийство военными Израиля более сотни палестинцев во время массовых акций протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: На Храмовой горе: израильской полицией задержаны 24 человека