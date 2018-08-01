Стену между США и Мексикой уже строят, заявил Трамп

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM На американо-мексиканской границе уже возводятся крупные участки разделительной стены. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с группой активистов Республиканской партии в Тампе (штат Флорида).

Многим не известно о том, что строительство уже ведется. Стена на границе с Мексикой обеспечит «надежную безопасность», отметил он.

С этой целью выделено $1,6 млрд, но проект потребует дополнительных средств. В этой связи не исключены «довольно радикальные меры», добавил глава США, однако не уточнил, что именно он имеет в виду.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стены на мексиканской границе — одно из главных предвыборных обещаний Трампа. При этом он не раз заявлял, что за сооружение в конечном итоге заплатит именно Мехико. Мексиканские власти категорически отказываются поддерживать инициативу.

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