Среда, 1 Августа 2018 года
08:59:56 МСК

Пекин запретил Вашингтону принимать у себя самолет президента Тайваня

Политика

Китай вновь требует от США уважать принцип «одного Китая»

Пекин, 1 августа 2018, 08:32 — REGNUM  Китай потребовал от США не допустить приземления на американской территории самолета президента Тайваня Цай Ивэнь, сообщает агентство Prensa Latina 1 августа.

Министерство иностранных дел Китая направило официальное заявление в Вашингтон, в котором призывает придерживаться политики одного Китая и не позволить Цай Ивэнь совершить посадку на территории США, а также не посылать каких-либо сигналов властям Тайваня, которые могут быть расценены как поддержка независимости острова. Китай выступает решительно против установления дипломатических отношений между Тайванем и США или любым другим государством.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти потребовали от зарубежных авиакомпаний уважать принцип одного Китая и перестать отображать Гонконг, Макао и Тайвань как независимые государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре американские авиакомпании продолжают оскорблять чувства китайцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить