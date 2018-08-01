Пекин запретил Вашингтону принимать у себя самолет президента Тайваня

Пекин, , 08:32 — REGNUM Китай потребовал от США не допустить приземления на американской территории самолета президента Тайваня Цай Ивэнь, сообщает агентство Prensa Latina 1 августа.

Министерство иностранных дел Китая направило официальное заявление в Вашингтон, в котором призывает придерживаться политики одного Китая и не позволить Цай Ивэнь совершить посадку на территории США, а также не посылать каких-либо сигналов властям Тайваня, которые могут быть расценены как поддержка независимости острова. Китай выступает решительно против установления дипломатических отношений между Тайванем и США или любым другим государством.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти потребовали от зарубежных авиакомпаний уважать принцип одного Китая и перестать отображать Гонконг, Макао и Тайвань как независимые государства.

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