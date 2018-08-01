Молдавия намерена открыть почетное консульство в Харькове

Харьков, Украина, , 08:30 — REGNUM Почетное консульство в Харькове может открыть Молдавия, заявил молдавский посол на Украине Руслан Болбочан, сообщает 1 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, Болбочан провел встречу с обладминистрацией Харьковской области, во время которой стороны обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, а также возможность открытия почетного консульства Молдавии. Помимо этого, стороны выразили заинтересованность в строительстве железной дороги Кишинев — Харьков.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна намерена построить газовый трубопровод в обход Украины «Яссы — Кишинев». Труба позволит Кишиневу получать российский газ без зависимости от Украины. Додон отметил, что в 2009 году транзит газа через Украину был заблокирован, и Молдавия не желает повторения ситуации.

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