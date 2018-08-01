Генерал ВСУ о массовых увольнениях из армии: «Надо поднимать зарплаты»

Киев, , 08:23 — REGNUM Генерал Украины, бывший замруководителя Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что украинским солдатам нужно повысить оклады, потому что из ВСУ массово увольняются военнослужащие.

Об этом Романенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», комментируя просьбу министра обороны Степана Полторака к правительству поднять оклады военным с 1 октября.

«На вторую половину 2018 года рапорт (на увольнение) подали 18 тыс. человек… Прилагалось много усилий, чтобы заинтересовать людей в ряды ВСУ в условиях ведения гибридной войны. Теперь потерять позиции недопустимо. Поэтому министр обороны сделал обращение на премьер-министра на выделение 4,5 млрд грн (около 170 млн долл. — ред.) с 1 октября», — сказал Романенко.

Он считает, что в 2016 году правительство сделало ошибку, повысив оклады полицейским больше, чем военным.

«С тех пор и сейчас отстаиваю позицию, что это неправильно. Надо определять приоритеты для государства, если она ведет войну. Безусловно, нужно улучшать ситуацию в полиции. Но если война, по сути, в приоритете нашей государственности, тогда надо четко признать, что еще тогда (повышение зарплат в пользу полиции — ред.) было сделано неправильно…», — добавил Романенко.

Генерал также выразил уверенность в том, что правительство сможет найти средства для повышения окладов для ВСУ, «потому что положение очень непростое».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр обороны Украины Степан Полторак попросил премьер-министра Владимира Гройсмана рассмотреть вопрос о дополнительных расходах бюджета в 2018 году в сумме 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим.

По данным издания Ukrainian Military Pages, министерство обороны планирует повысить денежное обеспечение военным с 1 октября 2018 года.

«Причиной возможного увольнения с военной службы после окончания контракта является недостаточный уровень денежного обеспечения (36% опрошенных). В начале 2016 года минимальный размер денежного обеспечения военного составлял 7 тыс. грн. В то время это была достаточно значительная сумма», — сказано в письме на имя премьера.

По данным минобороны, с января по июнь 2018 года из рядов ВСУ уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года.