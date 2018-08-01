Николас Мадуро взял на себя ответственность за кризис в Венесуэле

Каракас, , 08:19 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал свою личную ответственность за серьёзный экономический кризис, который страна переживает с 2013 года. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на четвертом съезде Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).

Президент отметил, что модели производства, которые использовались властью ранее и до последнего времени, «потерпели неудачу».

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«Это наша ответственность, моя ответственность. Мы должны двигать вперед экономическую мощь, которую мы имеем», — приводит его слова агентство Efe.

При этом Мадуро призвал своих министров не перекладывать ответственность за проблемы страны на внешние факторы. Однако ранее сам неоднократно заявлял о том, что кризис вызван действиями США и их союзников.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы в экономике Венесуэлы начали обостряться после смерти тогдашнего президента страны Уго Чавеса в 2013 году, а уже к началу 2014 года достигли критической точки. Это вызвало острую критику правящего режима пришедшего на смену Чавесу Николаса Мадуро, продолжившего политику своего предшественника, и привело к политическому кризису в стране.

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В октябре 2017 года в Венесуэле прошли переговоры между представителями власти и оппозиционного «Блока демократического единства», который контролирует Национальную ассамблею. В ноябре сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Однако после этого представители оппозиции отказались участвовать в переговорах с правительством, пока Мадуро не пойдет на уступки. Большая часть населения Венесуэлы выступает за отставку нынешнего главы страны. При этом в мае 2018 года Николас Мадуро был переизбран на второй президентский срок. За него свои голоса отдали почти 68% избирателей.

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