Протест или «неуд»? В Прикамье земсобрание не приняло доклад главы

пос. Гайны, Пермский край, , 08:49 — REGNUM Главе Гайнского района Пермского края Владимиру Исаеву придётся второй раз держать отчёт о своей работе за 2017 год перед местными депутатами. Внесённый в повестку дня в конце июля доклад не принят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в земсобрании Гайнского района.

В депутатском корпусе отметили, что решение по отчёту главы района не принято. И вопрос заново будет внесён в повестку собрания. Причиной является протест прокуратуры на несоблюдение процедуры голосования. В настоящее время протест в аппарат земсобрания ещё не поступил. Более подробно раскрывать информацию в земсобрании отказались.

Тем временем, информресурсы сообщают, что депутаты поставили неудовлетворительную оценку отчёту главы. Если отчёт не примут и во второй раз, то у депутатов будет возможность поставить вопрос об отставке Владимира Исаева.

Добавим, Владимир Исаев в должности главы Гайнского района находится с 2012 года. В 2017 году конкурс по отбору главы района пришлось проводить дважды, поскольку в первый раз кандидаты не набрали нужного количества голосов, а часть бюллетеней была испорчена. Повторное голосование прошло в августе 2017 года: за Владимира Исаева проголосовало восемь депутатов, а за его оппонента — шесть, один бюллетень оказался испорченным.