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Протест или «неуд»? В Прикамье земсобрание не приняло доклад главы

Политика

В Гайнском районе земскому собранию придётся второй раз вносить в повестку дня отчёт главы о работе за 2017 год

пос. Гайны, Пермский край, 1 августа 2018, 08:49 — REGNUM  Главе Гайнского района Пермского края Владимиру Исаеву придётся второй раз держать отчёт о своей работе за 2017 год перед местными депутатами. Внесённый в повестку дня в конце июля доклад не принят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в земсобрании Гайнского района.

В депутатском корпусе отметили, что решение по отчёту главы района не принято. И вопрос заново будет внесён в повестку собрания. Причиной является протест прокуратуры на несоблюдение процедуры голосования. В настоящее время протест в аппарат земсобрания ещё не поступил. Более подробно раскрывать информацию в земсобрании отказались.

Тем временем, информресурсы сообщают, что депутаты поставили неудовлетворительную оценку отчёту главы. Если отчёт не примут и во второй раз, то у депутатов будет возможность поставить вопрос об отставке Владимира Исаева.

Добавим, Владимир Исаев в должности главы Гайнского района находится с 2012 года. В 2017 году конкурс по отбору главы района пришлось проводить дважды, поскольку в первый раз кандидаты не набрали нужного количества голосов, а часть бюллетеней была испорчена. Повторное голосование прошло в августе 2017 года: за Владимира Исаева проголосовало восемь депутатов, а за его оппонента — шесть, один бюллетень оказался испорченным.

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