Турецкий беспилотник «нейтрализовал» пятерых курдов

Анкара, , 08:13 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пять членов Рабочей партии Курдистана в провинции Ширнак, сообщает 1 августа Anadolu со ссылкой на источник.

Турецкие военные используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен, а также сдавшемуся добровольно.

По данным источника, курды были «нейтрализованы» ударом с беспилотника. О выживших не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет активную борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией. За более чем 30-летний период противостояния в боях погибли более 40 тыс. человек, в том числе и мирные граждане.

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