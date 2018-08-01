Теперь без накрутки: кандидатов в нижегородские чиновники «пересчитали»

Нижний Новгород, , 08:06 — REGNUM Нижегородские власти после жалоб о накрутке пересмотрели итоги народного голосования в «Команду правительства», в рамках которого происходит формирование управленческого резерва, а также проходят отборы кандидатов в министры культуры области и заместители главы администрации Нижнего Новгорода. Безработный житель Константин Горшков, удивительным образом набравший 4199 голосов, после пересчёта не получил ни одного голоса, а лидером народного голосования стала консультант в министерстве спорта Нижегородской области Екатерина Парилова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с 23 по 29 июля на сайте проекта «Команда правительства» шло голосование за желающих попасть в управленческий резерв региона. Его формируют для дальнейшего «замещения вакантных должностей в органах государственной и муниципальной власти». На данный момент вакантна должность министра культуры региона, освободившаяся после ухода весной 2018 года Сергея Горина, на сегодня выдвинувшего свою кандидатуру на довыборы в думу Нижнего Новгорода. Также свободны места двух заместителей главы администрации Нижнего Новгорода.

После старта голосования, по результатам которого будет сформирован топ10, заговорили о накрутке. У безработного жителя области голоса существенно прибавились за ночь, и он стал лидером. Организаторы признали факт накрутки и пообещали снять с конкурса недобросовестных участников.

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Теперь помимо Екатерины Париловой, набравшей 3827 голосов, в лидеры вышли заместитель директора департамента, начальник отдела обеспечения в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алла Морозова — 3801 голос и аспирант, руководитель проекта по гранту Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Волжском государственном университете водного транспорта Александр Валяев — 3779 голосов.

Из интересных участников, желающих попасть в кадровый резерв Нижегородской области, можно отметить главу отдела контроля в сфере закупок управления финансового контроля в департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Николая Еланцева. Он набрал 3669 голосов.

Участвовал в народном голосовании и глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров, набравший 542 голоса.

Среди участников, прошедших три этапа отбора, много представителей бизнеса и действующих госслужащих области, муниципалитетов. В резерв из 35 представленных кандидатов включат лишь 30.