Чилийские палестинцы протестуют против визита делегации Израиля в Сантьяго

Сантьяго, , 08:01 — REGNUM Палестинская община Чили выступила против визита в Сантьяго шести членов Кнессета (парламента Израиля), сообщает агентство Prensa Latina 31 июля.

Палестинцы возмущены тем, что в делегации присутствуют четверо депутатов, которые являются промоутерами недавно принятого в Израиле закона о еврейском характере государства.

Представители сообщества направили письмо в посольство Чили в Тель-Авиве с вопросом, знают ли чилийские власти о том, кем являются люди, входящие в делегацию Израиля, а также напомнили, что Чили признает государство Палестина.

В Чили, где проживает самая большая община палестинцев за пределами арабского мира, вопрос отношений с Израилем всегда был болезненным. В Чили насчитывается до 500 тыс. палестинцев.

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