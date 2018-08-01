Чилийские палестинцы протестуют против визита делегации Израиля в Сантьяго

Сантьяго, 1 августа 2018, 08:01 — REGNUM Палестинская община Чили выступила против визита в Сантьяго шести членов Кнессета (парламента Израиля), сообщает агентство Prensa Latina 31 июля.
Палестинцы возмущены тем, что в делегации присутствуют четверо депутатов, которые являются промоутерами недавно принятого в Израиле закона о еврейском характере государства.
Представители сообщества направили письмо в посольство Чили в Тель-Авиве с вопросом, знают ли чилийские власти о том, кем являются люди, входящие в делегацию Израиля, а также напомнили, что Чили признает государство Палестина.
В Чили, где проживает самая большая община палестинцев за пределами арабского мира, вопрос отношений с Израилем всегда был болезненным. В Чили насчитывается до 500 тыс. палестинцев.
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